Генпрокуратура о жалобе Мехмана Гусейнова на Фараджа Гулиева

Генпрокуратура Азербайджана отреагировала на обращение блогера Мехмана Гусейнова о попытке его подкупа со стороны кандидата в депутаты Фараджа Гулиева.

Блогер заявлял, что Генпрокуратура якобы проигнорировала его обращение.

«Довожу до сведения Мехмана Гусейнова, что его обращение в Генпрокуратуру о вероятном нарушении требований избирательного законодательства кандидатом Фараджом Гулиевым направлено для рассмотрения в ЦИК в соответствии с требованиями ст.112 и 112-1 Избирательного кодекса Азербайджана», - написал на своей странице в соцсети Facebook начальник пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

Напомним, что ранее была распространена сенсационная аудиозапись, на которой кандидат в депутаты от второго Сураханского избирательного округа №31 Фарадж Гулиев предлагает другому кандидату, блогеру Мехману Гусейнову, взятку. В частности, Фарадж Гулиев предлагал Мехману Гусейнову 10-15 тысяч манатов за то, чтобы тот снял свою кандидатуру в его пользу.