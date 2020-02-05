Парламент Армении проголосовал за референдум

Парламент Армении во время внеочередного заседания принял решение о проведении всенародного референдума по вопросу досрочной отставки членов и председателя Конституционного суда. Об этом информирует ТАСС.

«За принятие законопроекта проголосовали 88 депутатов, решение принято», — объявил спикер парламента Арарат Мирзоян.

В конце декабря сообщалось, что председателю Конституционного суда Армении Грайру Товмасяну предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.