Парламент Армении проголосовал за референдум
Парламент Армении во время внеочередного заседания принял решение о проведении всенародного референдума по вопросу досрочной отставки членов и председателя Конституционного суда. Об этом информирует ТАСС.
«За принятие законопроекта проголосовали 88 депутатов, решение принято», — объявил спикер парламента Арарат Мирзоян.
В конце декабря сообщалось, что председателю Конституционного суда Армении Грайру Товмасяну предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.