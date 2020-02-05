Тамилла Алиева 22:35

Состоялась очередная масштабная встреча с избирателями кандидата в депутаты от Второго Наримановского избирательного округа №20 Адиля Алиева. Во встрече принимали участие члены семей шехидов, ветераны, а также аксаккалы, известные общественные деятели, деятели искусств, спортсмены и другие избиратели. На встрече было отмечено, что каждый гражданин сдолжен принимать участие в проходящих в стране выборах.

«Пусть избирательная культура начнется с Наримановского района. На этих выборах мы должны быть примером для всех», - заявили люди на встрече с депутатом. Выступивший на мероприятии кандидат в депутаты Адиль Алиев сказал, что для него дорог каждый избиратель, а каждый голос важен для будущего страны. «Да, мы слуги народа. Но и вы должны быть активны в решении проблем. Уже четвертый раз я выступаю перед вами и даю обещания. Но вы прекрасно знаете, что я не из тех, кто дает пустые обещания. В течение последних 15 лет двери моего предвыборного штаба никогда не закрывались. И впредь они будут открыты для каждого моего избирателя», - сказал Адиль Алиев. Кандидат в депутаты заявил, что испытывает гордость, когда видит своих избирателей.

«Я испытываю гордость, что наши граждане снова смогли объединиться. Во время апрельских боев все азербайджанцы - от ребенка до взрослого смогли объединиться. Наш народ ничего не боится, и мы никогда не боялись смотреть в лицо врагу. Всех этих людей невозможно насильно привести сюда. Мы старались, чтобы в течение 15 лет всегда быть рядом с народом. Мы не оставались равнодушны ни к одному обращению. И за это мы получили любовь избирателей. Все вы видите предвыборную атмосферу, которая царит в стране. Выберите кандидата, который знает вас, который один из вас и которого вы любите. Эти выборы немного отличаются, и на самом деле царит демократическая атмосфера. Кандидатов много, и пусть для них будут открыты дороги» ,- сказал Адиль Алиев. Кандидат в депутаты заявил, что цель этих встреч заключается не в набирании голосов.