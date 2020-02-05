Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса. О том, что Москва не согласилась с предложением экспертов ОПЕК+, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Отмечается, что Россия запросила возобновить консультации по этому вопросу. Страна не поддержала рекомендацию техкомитета ОПЕК о необходимости сократить добычу на 600 тысяч баррелей в сутки. Формат и дата переговоров пока не указываются.

В конце января сообщалось, что нефтяные страны испугались влияния коронавируса. Страны ОПЕК захотели провести экстренное заседание, чтобы обсудить влияние эпидемии коронавируса в Китае на нефтяной рынок. Они испугались, что нефть продолжит падение после того, как потеряла в стоимости десять процентов.