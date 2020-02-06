Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit. Соответствующее заявление опубликовано Департаментом международной торговли на сайте правительства.
В список российских товаров, с которых, как ожидается, будут сняты антидемпинговые пошлины, вошли: алюминиевая фольга, ферросицилий, трубы бесшовные и трубы из железа или стали, трубопроводная арматура из железа и стали, мочевина и нитрат аммония. Также в перечне указаны товары, с которых пошлины сняты не будут.