Международные резервы России перевалили за $560 млрд

Объем международных резервов РФ увеличился с 24 по 31 января 2020 года на $2,5 млрд до $562,3 млрд, следует из материалов Банка России.

Неделей ранее резервы пополнились на $900 млн, до этого — на $1,4 млрд, еще ранее — на $1,5 млрд.

Как поясняет регулятор, международные резервы выросли за отчетный период «в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и положительной переоценки».

Напомним, что на 1 января 2020 года резервы достигли $554,359 млрд. Таким образом, за декабрь они увеличились на 2,3% — с $542,029 млрд на 1 декабря 2019 года. В целом за прошлый год резервы пополнились на 18,3%, или $85,864 млрд, с $468,495 млрд на 1 января 2019 года.