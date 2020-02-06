В США усмотрели мировую угрозу в китайской технологии 5G. Об этом заявил генпрокурор Соединенных Штатов Уильям Барр на конференции в Центре стратегических и международных исследований, его слова приводит Bloomberg.

Он отметил, что Китай опережает США в разработке 5G. Однако, по мнению генпрокурора, Пекин крадет технологии у Соединенных Штатов и других стран.

По словам Барра, доминирование Китая в этой сфере ставит под угрозу весь мир. Генпрокурор призвал противостоять этому вызову коллективно, а также вкладываться в компании, которые смогут ускорить разработку альтернатив китайским технологиям. Он считает, что администрация США должна вложиться в финскую компанию Nokia Oyj и шведскую Ericsson, которые смогут помочь в разработке альтернативы Huawei и китайским технологиям.

«Если промышленный интернет станет зависим от китайской технологии, то у Китая будет возможность лишать целые страны доступа к технологиям и оборудованиям, от которых зависят их потребители и индустрия», — заключил Барр.