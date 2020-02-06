Госдеп: Асад и неделю не устоит без помощи России

Режим президента Сирии Башара Асада не сможет продержаться и недели без помощи России. Такое мнение высказал спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.

Как сообщается на сайте Госдепартамента, он призвал Москву изменить политику в отношении Сирии и выполнить требования ООН, США и других стран. Для этого, по его словам, необходимо наладить борьбу с террористической организацией «Исламское государство» и другими группировками, а также способствовать уходу из региона иранских военных.

Джеффри отметил, что США настаивают не на свержении Асада, а на «изменении его поведения», и именно Россия способна «повлиять на будущее» в Сирии.