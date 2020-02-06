Журналистку «Новой газеты» и адвоката избили в Грозном
Журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину избили в Грозном. Об этом сообщает «Новая газета».
Отмечается, что на женщин напали неизвестные в четверг, 6 февраля, в 23:20 по московскому времени, когда те входили в гостиницу. Мужчины и женщины били их руками и ногами, снимая все на камеру. Пострадавшие фиксируют побои и собираются подавать заявление в полицию.
Обозреватель и адвокат приехали в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова.