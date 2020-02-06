Противник из Евросоюза: «Азербайджан - сложная, но важная для нас страна» эксклюзив
Один из самых одиозных членов Европарламента, ныне спецпредставитель Еврокомиссии по делам Украины Эльмар Брок признает, что Азербайджан мог бы стать одним из лидеров «Восточного партнерства», однако он же по каким-то причинам старается принизить его роль в этой программе.
В беседе с корреспондентом haqqin.az Э.Брок назвал Азербайджан очень важной, но и очень сложной страной региона.
«Иногда меня упрекают, что я якобы что-то имею против Азербайджана, но это неправда. Я никогда не желал этой стране ничего плохого, просто нам в Европе очень хотелось бы, чтобы она ускорила реформы и выполняла свои обязательства, принятые перед европейскими институтами. В Европе до сих пор сожалеют, что Азербайджан отказался от подписания ассоциативного соглашения с ЕС, ведь от этого экономика страны только выиграла бы», - заявил Брок, добавив, что Баку и Брюссель, тем не менее, продолжают переговоры по различным вопросам.