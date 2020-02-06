Один из самых одиозных членов Европарламента, ныне спецпредставитель Еврокомиссии по делам Украины Эльмар Брок признает, что Азербайджан мог бы стать одним из лидеров «Восточного партнерства», однако он же по каким-то причинам старается принизить его роль в этой программе.

В беседе с корреспондентом haqqin.az Э.Брок назвал Азербайджан очень важной, но и очень сложной страной региона.

«Иногда меня упрекают, что я якобы что-то имею против Азербайджана, но это неправда. Я никогда не желал этой стране ничего плохого, просто нам в Европе очень хотелось бы, чтобы она ускорила реформы и выполняла свои обязательства, принятые перед европейскими институтами. В Европе до сих пор сожалеют, что Азербайджан отказался от подписания ассоциативного соглашения с ЕС, ведь от этого экономика страны только выиграла бы», - заявил Брок, добавив, что Баку и Брюссель, тем не менее, продолжают переговоры по различным вопросам.