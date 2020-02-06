Эльмир Алиев, отдел спорта 02:07

14 июня 2015 года. Баку. Князь Монако Альбер II в присутствии президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха вручает медаль первых в истории Европейских игр триатлету сборной Азербайджана Ростиславу Певцову. Бронзовая награда ценою в золото, добытая в невероятной борьбе, - первый крупный успех азербайджанского триатлона!

А ведь триатлон – вид спорта, состоящий из плавания, велогонки и бега, - в Азербайджане появился лишь за два года до этого. В 2013 году по инициативе Министерства молодежи и спорта была создана Федерация триатлона Азербайджана (ATF), которую возглавил Азер Магеррамов. За короткое время ATF стала полноправным членом международных организаций. Так Азербайджан появился на карте мирового триатлона. Параллельно была сформирована команда, способная показать себя на международной арене. Представители Азербайджана начали выступать с 2014 года, и уже в 2015-м Ростислав Певцов смог подняться на пьедестал почета Евроигр в Баку. Та гонка напоминала триллер. Наш спортсмен совершил мощный финишный спурт, принесший ему медаль. Это достижение, а также серия высоких результатов на последующих рейтинговых стартах помогли Ростиславу завоевать олимпийскую лицензию. Таким образом, Азербайджан впервые был представлен на Летних Играх в программе по триатлону!

«В 2013 году мы начали развивать триатлон, можно сказать, с минусовой отметки, - рассказывает в беседе с haqqin.az президент ATF Азер Магеррамов. – Постепенно, как говорится, вышли в ноль, а сейчас пытаемся подняться все выше и выше». Сборную Азербайджана и ее тренерский штаб, состоящий из пяти тренеров, возглавляет опытнейший украинский специалист Сергей Яценко, до приезда в нашу страну работавший в России. Помимо Певцова, в Азербайджан была приглашена Ксения Левковская, и уже в 2014 году она заняла 1-е место на Открытом Кубке Азии в Казахстане. Певцов, в свою очередь, победил на Кубке мира в Венгрии и взял серебряные медали на Панамаериканском Кубке и Открытом Кубке Азии. «Мы понимали, что за пару лет вырастить своих атлетов, способных достойно выступать на международной арене, невозможно, - продолжает Азер Магеррамов. – Нужны годы, чтобы появился местный триатлет высокого уровня. Поэтому мы пригласили с Украины Ростислава и Ксению. Глядя на них, наша молодежь, наш ближайший резерв прогрессирует».

Международный дебют молодежка также оформила в 2014 году на турнире в Анталье, где на старт вышли Нурлан Алиев, Эльмир Юсифов, Орхан Гейдарли, Сахиб Салахов и Денис Карчашкин. Впоследствии наши спортсмены также добивались успеха на различных стартах. Заур Аркания несколько раз становился призером соревнований в Украине, тогда как Дарина Москаленко неоднократно отличалась на Кубках Европы. Одним из талантливых представителей новой волны считается Джафар Мамедов, также в состав молодежки входят Тамерлан Алекперов, Тогрул Мамедли, Вадим Сигарев, Зияддин Гусейнов, Саида Лютфелибекова и другие атлеты. Команда проводит зарубежные сборы повсюду, где проводятся международные соревнования. В Баку же основной тренировочной базой молодежной сборной является Дворец водных видов спорта, так как именно плавание - главная дисциплина в триатлоне. «Мы отдаем себе отчет в том, что триатлон в Азербайджане вряд ли будет таким же популярным, как футбол, борьба, дзюдо, бокс. И тем не менее надеемся, что с каждым годом число поклонников этого элитного вида спорта в Азербайджане будет расти, - говорит президент ATF. – Наша Федерация работает над популяризацией триатлона в стране. В 2018 году мы выступили соорганизаторами традиционного турнира компании Ernst and Young, а затем при содействии BakuTriClub провели Открытый турнир по триатлону. Кстати, этот клуб был создан по инициативе Федерации и объединяет многих спортсменов-любителей, у некоторых из которых за плечами есть опыт выступления в престижнейших соревнованиях «Ironman» (усложненная разновидность триатлона – Ред.).

В октябре 2019 года в Баку прошел еще один массовый турнир - Baku Triathlon 2019, собравший более 50 участников. Интерес к нему проявили не только местные спортсмены, но и любители триатлона из США, Англии, Австралии, Франции и многих других стран».

В 2019 году сборная Азербайджана вновь подтвердила свое реноме на международной арене. На официальных соревнованиях команда завоевала пять наград, из которых одна золотая, две серебряные и две бронзовые. На чемпионате Европы по спринту в Казани Ростислав Певцов занял 3-е место, снова оказавшись в числе лучших триатлетов континента. А его звездный час пробил на чемпионате мира по акватлону (вид, в котором соревнуются только в плавании и беге) в Испании, где он в прекрасном стиле отпраздновал победу. Успех Азербайджана в акватлоне имел продолжение и на I Всемирных пляжных играх в Дохе. Там разыгрывались три комплекта наград, и команда Азербайджана, представленная двумя спортсменами, выиграла максимально возможное количество медалей – три. В индивидуальном зачете серебро завоевала Левковская, а бронзу примерил Певцов. Также наши спортсмены успешно выступили в смешанной эстафете, где заняли 2-е место.