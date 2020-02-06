США сообщили о ликвидации главаря «Аль-Каиды на Аравийском полуострове»

Основатель и главарь террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Касим аль-Райми убит в Йемене в ходе контртеррористической операции. Об этом сообщил Белый дом.

Как передает Дойче велле, операция, подробности которой не приведены, прошла по указанию президента США Дональда Трампа.