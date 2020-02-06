Нефть слабо дорожает

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,04 (на 0,08%) - до $50,99 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена поднялась на $1,14 (на 2,3%, максимальный скачок с 3 января), завершив день на отметке $50,75 за баррель.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подорожали на $0,08 (на 0,15%) - до $55,01 за баррель. В четверг их цена опустилась на $0,35 (на 0,63%), составив на закрытие $54,93 за баррель.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу поднимаются в ожидании решения России относительно рекомендаций технического комитета ОПЕК+.

"Цены на нефть, скорее всего, останутся под давлением, если коронавирус продолжит оказывать влияние на Китай, поскольку это вызовет сокращение спроса", - полагают аналитики AxiCorp.

Технический комитет ОПЕК+ рекомендует странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с, чтобы ликвидировать последствия китайского коронавируса. Это лишь рекомендация, которую может рассмотреть министерский комитет ОПЕК+ и рекомендовать уже далее всем министрам для принятия окончательного решения.

Во время заседания в четверг министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия пока не сформулировала свою позицию в отношении возможных шагов в рамках соглашения ОПЕК+ из-за ситуации с коронавирусом. В целом, по его словам, позиция России в отношении ОПЕК+ не поменялась. Ранее Москва неоднократно отмечала позитивное влияние на рынок самого механизма координации между крупнейшими игроками.

В пятницу утром Новак заявил журналистам, что Россия сформулирует свою позицию по новым рекомендациям технического комитета ОПЕК+ в самые ближайшие дни.