В Сирии во время ударов Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

При авиаударе по Сирии 6 февраля израильские истребители чуть не сбили пассажирский самолет Airbus 320, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как уточнили в Минобороны РФ, в ночь на 6 февраля без захода в воздушное пространство Сирии четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удары восемью ракетами «воздух — земля» по пригородам Дамаска. Во время ударов диспетчерам аэропорта сирийской столицы удалось увести пассажирский самолет на базу Хмеймим.

«Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus 320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром — на российской авиабазе Хмеймим»,— цитирует Конашенкова телеканал «Звезда».

"Использование Израилем для прикрытия от ответных ударов сирийского ПВО гражданских самолетов становится характерной чертой израильских ВВС", - подчеркнули в российском военном ведомстве.