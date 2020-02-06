США угрожают «наказать» Россию за поддержку Мадуро

Россия «скоро узнает», что поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро не остается безнаказанной, заявил с пецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

«Как отметили несколько представителей администрации, русские могут скоро узнать, что их продолжающаяся поддержка Мадуро больше не будет бесплатной. Другие, которые продолжают извлекать выгоду от Мадуро или поддерживать его, должны учесть предостережение. И в более общем плане вы увидите шаги в предстоящие недели, которые продемонстрируют серьезность наших намерений по Венесуэле», – заявил американский дипломат, передает РИА Новости.

Ранее в администрации США предупредили о возможности введения санкций против Роснефти из-за продолжения сотрудничества с властями Венесуэлы. В ноябре прошлого года американские СМИ сообщали о «тайных поставках» нефти из Венесуэлы.

Отметим, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл сегодня в столицу Венесуэлы, где пройдут его переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, а также с исполнительным вице-президентом Дельси Родригесом и главой МИД.