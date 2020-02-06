После Замиры начинается охота на чиновников и их жен

Супруга экс-главы крупного азербайджанского госбанка пыталась оспорить законность так называемого UWO — ордера о необъясненном богатстве, полученного два года назад от Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).

«В Лондоне началась охота на необъяснимо богатых иностранцев. Стартовым свистком стал прецедент с женой банкира из Азербайджана Замиры Гаджиевой. Ей придется объяснить происхождение денег, на которые были приобретены дом в центре британской столицы и поместье с полем для гольфа, — такое решение на этой неделе принял Высокий суд Лондона», - пишет сайт Радио Business FM.

Производство в отношении Гаджиевой стало первым случаем применения новой нормы, и суд встал на сторону следствия — Замире придется объяснить происхождение средств, а в противном случае недвижимость будет изъята в пользу государства.

Ситуацию комментирует партнер Bryan Cave Leighton Paisner Роман Ходыкин.

«Она идет как так называемый PEP — это politically exposed person, то есть все чиновники и их жены, они PEP. По PEP все комплаенсы более развернуто проходят. Соответственно, первое, что поймали ее, что у нее: а) большие капиталы, б) она PEP и с) она не объяснила происхождение этих средств. Вот и приехали. Соответственно, что будет дальше? Я думаю, что их будет больше, то есть все чиновники, их супруги, близкие родственники потенциально под ударом. Другой вопрос, насколько это бизнесменов, не связанных с властью, коснется», - сказал Роман Ходыкин.

Гаджиева пыталась оспорить законность ордера, поставив под сомнение свой статус «политически заметной фигуры». Адвокаты настаивали, что следствию необходимо сначала доказать, что ее супруг на посту главы госбанка действительно выполнял государственные функции, а не просто управлял бизнесом.

Однако суд прислушался к аргументам следствия о том, что политическая заметность Гаджиевой очевидна, — и здравый смысл превыше формальности.