США заявили о поддержке действий Турции в Сирии

США всецело поддерживают Турцию в ее ответе на действия Дамаска в Идлибе, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление постпреда США при ООН Келли Крафт.

«США всецело поддерживают Турцию, союзника по НАТО, в их ответе в качестве самообороны на неоправданные атаки режима Асада на турецкие наблюдательные посты, которые привели к гибели турецких военных», - заявила американский дипломат, выступая на заседании Совета безопасности ООН по Сирии.

Как отметила постпред, США «в ужасе» от эскалации ситуации в Идлибе и требуют от генсека ООН решительных действий в этой связи.