Bloomberg: США опасаются вводить санкции против «Роснефти»

Bloomberg отмечает, что данный сценарий уже был реализован в случае с "РусАлом", когда помимо самой компании пострадали ее клиенты по всему миру и рынок в целом. И хотя санкции против "РусАла" полностью так и не вступили в силу, рост цен на алюминий достигал 20%.

США обдумывают санкции в отношении "Роснефти" за работу в Венесуэле, но опасаются, что такой шаг спровоцирует хаос на мировом рынке и скачок нефтяных цен, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Ситуация в Венесуэле, переживающей тяжелейший экономический кризис, обострилась после того, как в январе 2019 года лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали около 60 стран, включая США. После этих событий Вашингтон, считающий Николаса Мадуро нелегитимным диктатором, ввел санкции против нефтяного сектора Венесуэлы и запретил американским нефтяным компаниям работать в стране, передает Интерфакс.

В сентябре прошлого года спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявлял, что Вашингтон не исключает возможности введения санкций в отношении "Роснефти" из-за увеличения торговли нефтью из Венесуэлы. На этой неделе, после того как президент США Дональд Трамп в обращении к нации пообещал "сокрушить тиранию" Мадуро, советник по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил, что американские власти намерены в ближайшие недели рассмотреть вопрос о введении санкций в связи с деятельностью "Роснефти" в Венесуэле.

"Роснефть" ранее поясняла, что поставки в рамках предоплаченных (до введения санкций) контрактов не нарушают санкционный режим и разрешены американскими властями. Любые попытки ограничить "Роснефть" в возврате инвестиций в Венесуэлу противоправны, компания оставляет за собой право защищаться, заявляли в компании.