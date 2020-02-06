«Я отдал Эмину 2 миллиона, потом еще 2 миллиона, он попросил еще 1 миллион...» haqqin.az из зала суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по делу обвиняемого в мошенничестве бывшего заместителя правления GünayBank Эмина Зейналова.
В начале заседания было оглашено письмо признанного потерпевшим по этому делу Орхана Велиева, с которым он обращается суду. В своем послании он сообщает, что сейчас находится в Австрии и не может принять участие в судебном процессе, но подтверждает все свои показания, которые дал на следствии.
Затем судья предложил высказаться обвиняемому Эмину Зейналову. Однако Зейналов заявил, что пока не готов к показаниям и выскажется на следующем заседании.
Судья довел до сведения участников процесса, что другой потерпевший, Илькин Нуриев, находится на излечении в 1-й психиатрической больнице и не сможет принять участие в процессе. Об этом суд был извещен письмом, которое 10 января поступило в суд из данной клиники.
Показания потерпевшего Илькина Нуриева, данные им на следствии, также были оглашены на заседании. В этих показаниях Нуриев заявляет, что занимался бизнесом и был хорошо знаком с Зейналовым, а его мать работала вместе с отцом обвиняемого в одном банке. И сам Илькин Нуриев, и его друг Рамин Солтанов передали Эмину Зейналову большие суммы денег, чтобы он пустил их в оборот.
«Сначала через Рамина я передал Эмину 500 тысяч манатов, и в течение 3-4 месяцев он давал мне проценты с оборота - примерно 10-12 тысяч манатов ежемесячно. Но потом мне понадобились деньги, и я забрал у Эмина все вложенное. В 2017 году мои дела наладились, и я снова дал большую сумму. И Рамин давал ему деньги», - заявил на следствии Илькин Нуриев.
Потерпевший сообщил также, что до 2018 года продолжал давать деньги Эмину Зейналову, так как он выполнял свои обещания и, казалось, ему можно доверять. Однако потом Зейналов забрал все деньги и сбежал за границу.
«От Рамина я узнал, что Эмин, прихватив и наши деньги, средства других вкладчиков, сбежал за границу. Я вынужден был обратиться в правоохранительные органы с заявлением на него. В целом, я передал Зейналову 750 тысяч манатов», - утверждал потерпевший.
Затем были зачитаны показания потерпевшего Амраха Ильдырымзаде, которые он также дал на следствии. Потерпевший заявил, что он предприниматель и познакомился с Эмином Зейналовым именно потому, что тот работал в банке.
«Сначала я дал Эмину без всякой расписки 100 тысяч манатов. Каждый месяц он платил мне 2-3 тысячи манатов. Бывало, иногда он запаздывал с выплатами. Эмин говорил, что у него неважно идут дела. Я дополнительно дал ему денег. А через некоторое время, когда я попытался связаться с Эмином, его телефон был отключен. Потом я узнал, что кроме меня он совершил мошенничество в отношении многих людей», - говорилось в показаниях потерпевшего.
В показаниях потерпевшего также говорилось, что он не имеет претензий к обвиняемому.
Затем судья спросил – есть ли у сторон процесса возражения на то, чтобы в суде были зачитаны показания потерпевшего Орхана Велиева, данные им на следствии, так как сейчас он находится в Вене и не может принять участие в суде.
Адвокат Эмина Зейналова Кямандар Насибов заявил, что участие Орахана Велиева в процессе важно.
«Он обязательно должен явиться в суд и дать показания. Потому что это обвинение основано на заявлении Орхана Велиева», - заявил адвокат.
Судья сказал, что потерпевший по этому делу будут вызваны в суд и заслушаны.
Затем были зачитаны показания потерпевшего Орхана Велиева, данные им в ходе следствия.
Потерпевший на следствии заявил, что занимается бизнесом и часто обменивал деньги в Günaybank, где и познакомился, а потом и подружился с Эмином Зейналовым.
«Я дал ему 3,5 миллиона манатов. Через 21 день он вернул мне всю сумму плюс 150 тысяч евро в качестве заработка. Эмин тогда предложил мне привести к нему своих друзей, кому можно доверять. А вскоре через своего водителя я послал ему еще 2 миллиона мантов. Эмин пообещал мне хороший заработок и попросил дополнительно еще 2 миллиона. Я снова послал деньги с водителем. Очень доверял Эмину. И Рагим, и Араз тоже дали Эмину деньги в рост. Рагим занимался торговлей ювелирными изделиями. Пока я был за границей, Эмин попросил еще 1 миллион манатов. Но я уже стал сомневаться, что-то подозревать, однако ему ничего не сказал. После возвращения в Азербайджан я уже не смог связаться с Эмином, а потом услышал, что он сбежал из страны. Тогда я обратился в полицию», - сказал на следствии потерпевший.
Очередное заседание суда по этому делу состоится 11 февраля.