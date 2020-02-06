Затем судья предложил высказаться обвиняемому Эмину Зейналову. Однако Зейналов заявил, что пока не готов к показаниям и выскажется на следующем заседании.

В начале заседания было оглашено письмо признанного потерпевшим по этому делу Орхана Велиева, с которым он обращается суду. В своем послании он сообщает, что сейчас находится в Австрии и не может принять участие в судебном процессе, но подтверждает все свои показания, которые дал на следствии.

Судья довел до сведения участников процесса, что другой потерпевший, Илькин Нуриев, находится на излечении в 1-й психиатрической больнице и не сможет принять участие в процессе. Об этом суд был извещен письмом, которое 10 января поступило в суд из данной клиники.

Показания потерпевшего Илькина Нуриева, данные им на следствии, также были оглашены на заседании. В этих показаниях Нуриев заявляет, что занимался бизнесом и был хорошо знаком с Зейналовым, а его мать работала вместе с отцом обвиняемого в одном банке. И сам Илькин Нуриев, и его друг Рамин Солтанов передали Эмину Зейналову большие суммы денег, чтобы он пустил их в оборот.

«Сначала через Рамина я передал Эмину 500 тысяч манатов, и в течение 3-4 месяцев он давал мне проценты с оборота - примерно 10-12 тысяч манатов ежемесячно. Но потом мне понадобились деньги, и я забрал у Эмина все вложенное. В 2017 году мои дела наладились, и я снова дал большую сумму. И Рамин давал ему деньги», - заявил на следствии Илькин Нуриев.

Потерпевший сообщил также, что до 2018 года продолжал давать деньги Эмину Зейналову, так как он выполнял свои обещания и, казалось, ему можно доверять. Однако потом Зейналов забрал все деньги и сбежал за границу.

«От Рамина я узнал, что Эмин, прихватив и наши деньги, средства других вкладчиков, сбежал за границу. Я вынужден был обратиться в правоохранительные органы с заявлением на него. В целом, я передал Зейналову 750 тысяч манатов», - утверждал потерпевший.

Затем были зачитаны показания потерпевшего Амраха Ильдырымзаде, которые он также дал на следствии. Потерпевший заявил, что он предприниматель и познакомился с Эмином Зейналовым именно потому, что тот работал в банке.

«Сначала я дал Эмину без всякой расписки 100 тысяч манатов. Каждый месяц он платил мне 2-3 тысячи манатов. Бывало, иногда он запаздывал с выплатами. Эмин говорил, что у него неважно идут дела. Я дополнительно дал ему денег. А через некоторое время, когда я попытался связаться с Эмином, его телефон был отключен. Потом я узнал, что кроме меня он совершил мошенничество в отношении многих людей», - говорилось в показаниях потерпевшего.

В показаниях потерпевшего также говорилось, что он не имеет претензий к обвиняемому.

Затем судья спросил – есть ли у сторон процесса возражения на то, чтобы в суде были зачитаны показания потерпевшего Орхана Велиева, данные им на следствии, так как сейчас он находится в Вене и не может принять участие в суде.

Адвокат Эмина Зейналова Кямандар Насибов заявил, что участие Орахана Велиева в процессе важно.

«Он обязательно должен явиться в суд и дать показания. Потому что это обвинение основано на заявлении Орхана Велиева», - заявил адвокат.

Судья сказал, что потерпевший по этому делу будут вызваны в суд и заслушаны.