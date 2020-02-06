Как говорится в сообщении, Давида Сарабашяна задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве 25-летней женщины в Ростове-на-Дону в октябре 2018 года. По версии следствия, Сарабашян напал на нее на территории жилого комплекса «Суворовский», накинул ей на шею куртку, изнасиловал, а после этого задушил, украл ее личные вещи и скрылся с места преступления.

В Ростовской области будут судить бывшего военнослужащего, оказавшегося серийным убийцей и насильником. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР), пишет «Лента.ру».

Суд заключил Сарабашяна под стражу. Во время расследования уголовного дела следователям удалось установить причастность Сарабашяна к серии аналогичных преступлений. По версии следствия, он начал преступную деятельность еще в 2000 году, когда служил в воинской части в Ростове-на-Дону. Как оказалось, в апреле и октябре того года он покидал место несения службы и нападал на женщин. Жертвами военнослужащего стали ростовчанки в возрасте 27 и 32 лет, он затаскивал их в безлюдные места, насиловал и душил ремнем.

В ноябре 2001 года он изнасиловал и убил 16-летнюю девушку на хуторе Ленинаван Мясниковского района, а в июле 2003-го — 41-летнюю женщину на улице Малиновского в Ростове-на-Дону.

Еще одно преступление Сарабашян совершил в марте 2015 года на улице Петренко в Ростове-на-Дону — напал на 29-летнюю женщину, но она сумела оказать ему сопротивление и избежать изнасилования.

В ходе следствия Сарабашяна направили на экспертизу, которая выявила у него расстройство сексуального предпочтения в виде садизма. Давиду Сарабашяну предъявили обвинение в изнасилованиях, покушениях на изнасилования и пяти эпизодах убийства, ему грозит пожизненное лишение свободы.