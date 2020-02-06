Скандал со слежкой стоил гендиректору банка должности

Гендиректор Credit Suisse Group AG Тиджан Тиам уйдет в отставку 14 февраля, после публикации отчетности за 2019 год и IV квартал, заявила швейцарская банковская группа. Решение о его отставке совет директоров поддержал единогласно. Пост гендиректора займет Томас Готтштайн, который до этого был главой Credit Suisse в Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба Credit Suisse Group.

Тидиан через пресс-службу поблагодарил коллег за поддержку и отметил, что "не знал о слежке за двумя бывшими коллегами" и что такого не должно было случиться, передает Интерфакс.

Финансовый регулятор Швейцарии в конце 2019 года инициировал расследование в связи с многочисленными сообщениями о случаях незаконной слежки, организованной в Credit Suisse за бывшим руководителем подразделения по управлению активами состоятельных клиентов Икбалом Ханом.

В 2019 году главный операционный директор Credit Suisse Пьер-Оливье Буи был отправлен в отставку после скандала, связанного со слежкой. Буи, давний помощник Тиама, взял на себя полную ответственность за решение следить за Ханом, который в июле 2019 года неожиданно покинул свой пост, чтобы позднее занять высокую должность в конкурирующем банке UBS.

Проведенное в Credit Suisse внутреннее расследование не выявило признаков того, что Тиам знал о слежке до 18 сентября, когда слежку прекратили.

57-летний Тиджан Тиам по линии матери является потомком королевы Ямусу, в честь которой назван город Ямусукро - нынешняя столица Кот-д'Ивуара. Дядя его матери Феликс Уфуэ-Буаньи был первым президентом независимого Кот-д'Ивуара, а брат его отца Хабиб Тиам больше 10 лет занимал пост премьер-министра Сенегала.