Чавушоглу: российская военная делегация едет в Турцию

Российская делегация отправится в Турцию, чтобы провести переговоры по обстановке в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

"Завтра в Турцию из России приедет делегация, которую возглавят представители Министерства иностранных дел РФ. Мы проведем переговоры, и если будет такая необходимость, то после них могут пройти переговоры на уровне лидеров наших стран", - цитирует ТАСС турецкого дипломата.

Накануне Чавушоглу заявил, что "агрессия режима Башара Асада в Идлибе продолжается". "Турция готова сделать все необходимое для того, чтобы остановить гуманитарную катастрофу", - отметил он.