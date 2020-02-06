Опасный коронавирус пробрался уже в Северную Корею

В Северной Корее зарегистрирован первый случай заражения вирусом нового типа 2019-nCoV. Об этом со ссылкой на источники в Пхеньяне сообщает южнокорейская газета "Чунан ильбо".

По ее данным, инфекция выявлена у жительницы Пхеньяна, которая недавно посещала Китай, передает ТАСС.

В конце января Северная Корея временно закрыла свои границы для иностранных туристов из-за распространения по миру коронавируса из Китая. Больше всего туристов в КНДР приезжают из Китая.