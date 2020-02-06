Иранский генерал пообещал раскрыть новые подробности атаки на базу США

Иранские вооруженные силы в скором времени огласят новые подробности проведенной 8 января ракетной атаки на иракскую базу Айн-эль-Асад, где находились американские военнослужащие. Об этом заявил в пятницу командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде.

"Многое остается недосказанным. Мы хотим провести заседание, на котором расскажем народу нашей страны больше об этой атаке", - цитирует его агентство ISNA.