Как рассказал М.Агаев, в ходе своей предвыборной кампании он провел очень много встреч с избирателями, проживающими как в Баку, так и в Барде.

Выборы в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана состоятся уже на днях. Эксперты говорят о том, что эти выборы станут самыми демократическими в современной истории Азербайджана, и в эти слова очень хочется верить.

«В общей сложности, мы охватили порядка 90% избирателей - как в Баку, так и в Бардинском районе, где также компактно проживают беженцы из Агдама. Все бы ничего, но я не могу не сказать о том, с каким трудом нам давались эти встречи. Чиновники на местах чинили нам всевозможные препоны для того, чтобы эти встречи не состоялись. Это делалось не открыто, тем не менее эти негативные факты имели место. Мы это ощутили в полной мере, когда для встречи с избирателями, к примеру, нам выделили открытый стадион. Вы представляете, каково это в зимние месяцы встречаться с избирателями не в помещении?» - отметил М.Агаев.

Вместе с тем, по словам нашего собеседника, для другого кандидата от Агдамского района, который уже около 20 лет занимал кресло депутата в Милли Меджлисе, всюду горел «зеленый свет». График встреч с избирателями для него был составлен идеальнейшим образом, места для проведения встреч всегда выбирались самые удобные и т.д. Однако при этом данный кандидат не встречался с простыми людьми, его предвыборная кампания ограничилась встречами с директорами школ и с преподавателями этих самых учебных заведений.

«Граждане на встречах с нами жаловались на то, что до этого депутата просто не достучаться, но он все равно рвется в парламент. Вы знаете, выглядит все это весьма парадоксально, это примерно, как если тебя уволили с работы, а ты через неделю вновь пытаешься туда устроиться. Так и многие депутаты, которые находятся в парламенте уже по несколько десятков лет, после роспуска Милли Меджлиса вновь хотят туда вернуться. Спрашивается, а для чего?

Президент страны Ильхам Алиев в ходе форума в Давосе своим заявлением о том, что Азербайджану нужен новый состав парламента, расставил все точки над "i". Глава государства показал, что для него создание нового парламента отражает и волю народа, и имеет принципиальное значение. Президент в Давосе отметил, что избиратели в Азербайджане стали более решительными и принципиальными в отношении выборов. И это действительно так. В ходе наших встреч с избирателями мы сами не раз убеждались в этом. Граждане хотят, чтобы представители нового парламента страны действительно слышали простой народ и способствовали решению их проблем, а не просто сидели там ради «галочки».

Но, к сожалению, в ходе встреч с населением у меня сложилось такое ощущение, что им навязывают определенных кандидатов, причем тех, которые уже по несколько десятков лет сидят в парламенте и вновь туда стремятся вернуться. Делается это некоторыми чиновниками на местах. Граждане признавались, что народных избранников они не видят, те не идут на контакт и не общаются с населением, но в парламент вернуться они все же стремятся. Между тем у нас имеется проверенная информация относительно того, что директорам школ и учителям дали распоряжение организовать голосования за определенного кандидата в депутаты. Делается это все чиновниками, которые своими действиями, давлением на граждан нарушают все принципы демократических выборов. Кто дал им такое право?», - задается вопросом М.Агаев.

По его словам, в ходе встреч с избирателями более 90% из них признавались, что они не хотят выбирать навязываемого им кандидата.

«Я уверен, что ни глава нашего государства господин Ильхам Алиев, ни первый вице-президент госпожа Мехрибан Алиева, прикладывающие максимум усилий для того, чтобы строить демократическое государство, не в курсе того, что происходит во время предвыборной кампании некоторых кандидатов в депутаты. Это очень тревожная тенденция, и я думаю, что уже сегодня нужно предпринять необходимые меры для того, чтобы наказать виновных», - уверен наш собеседник.

«Я лично призываю всех граждан обязательно идти на выборы и делать свой собственный выбор. Только так мы сможем провести демократические выборы в новый парламент страны, о которых говорил глава нашего государства. Если это не случится, то я уже обещал своим избирателям, что выйду к ним и принесу свои извинения. Однако лично я все еще верю в демократический ход предстоящих выборов в парламент Азербайджана!» - заявил М.Агаев.