Дмитрий Рой, отдел международной политики haqqin.az 13:42

Премьер-министр Лесото Томас Табейн расстался с первой женой в 2012 году, но никак не мог развестись. В 2017 году, за два дня до его избрания премьером, его бывшая жена Липолело Табейн была убита. Томасу Тэбейну как мужчине можно было бы посочувствовать – любовь к первой супруге прошла, в жизни появилась новая чаровница, Месая Табан, «мисс Лесото-1998», страстно мечтавшая о браке, обручальном кольце и титуле первой леди, но первая жена развод давать категорически отказывалась. В итоге, для Табейна и госпожи Табан сложилась совершенно нетерпимая ситуация – он стал премьером африканского государства, пусть небольшого, но очень суверенного, а первой леди юридически оставалась постылая и постаревшая первая супруга, с которой восходящая звезда политики Лесото уже пять лет как жил раздельно.

И все бы ничего, развелись, бывает, но на протокольные мероприятия, к которым в Африке относятся максимально внимательно, Томас Табейн вынужден был ходить один. Бывшая, но юридически все еще остающаяся в своем праве – сопровождать не хочет. Нынешняя – не может, поскольку с точки зрения закона никаких прав на это не имеет. Возникла неслабая такая коллизия. Это ведь все-таки Африка, с ее специфическим родоплеменным мышлением: «Как ты можешь управлять государством, если не в состоянии разобраться со своими женщинами?» Табейн, будучи человеком, не чуждым западной культуры, измучился раздумьями о том, как выйти из сложившейся ситуации – как вдруг… Февральским днем 2017 года, когда страна готовилась к выборам премьера, на которых Томас Табейн безоговорочно лидировал, его бывшая, Липолело Табейн, решила прогуляться в сопровождении нового кавалера, Тато Сиболлу, которого местные газеты застенчиво называют «другом семьи». И надо же было такому случиться, что из переулка навстречу этой парочке выскочил неизвестный, который сначала произвел шесть выстрелов в бывшую супругу будущего премьера, а два, и все мимо – в ее бойфренда. Липолело Табейн скончалась на месте, Тато Сиболлу пронесло, а бывший супруг объявил произошедшее «бессмысленным убийством» и «трагическим кошмаром», который – после его избрания премьером – в Лесото больше никогда не повторится. И все бы закончилось тихо, без скандала, если бы не местный Шерлок Холмс и Мегрэ в одном лице – полицейский комиссар Холомо Молибели. Который откровенно наплевал на исходившие с вершин власти в Лесото советы «глубоко не копать» и вообще спустить дело на тормозах, и бульдожьей хваткой уцепился в это дело.