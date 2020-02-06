Первые леди тоже плачут наши заметки
Премьер-министр Лесото Томас Табейн расстался с первой женой в 2012 году, но никак не мог развестись. В 2017 году, за два дня до его избрания премьером, его бывшая жена Липолело Табейн была убита.
Томасу Тэбейну как мужчине можно было бы посочувствовать – любовь к первой супруге прошла, в жизни появилась новая чаровница, Месая Табан, «мисс Лесото-1998», страстно мечтавшая о браке, обручальном кольце и титуле первой леди, но первая жена развод давать категорически отказывалась.
В итоге, для Табейна и госпожи Табан сложилась совершенно нетерпимая ситуация – он стал премьером африканского государства, пусть небольшого, но очень суверенного, а первой леди юридически оставалась постылая и постаревшая первая супруга, с которой восходящая звезда политики Лесото уже пять лет как жил раздельно.
И все бы ничего, развелись, бывает, но на протокольные мероприятия, к которым в Африке относятся максимально внимательно, Томас Табейн вынужден был ходить один. Бывшая, но юридически все еще остающаяся в своем праве – сопровождать не хочет. Нынешняя – не может, поскольку с точки зрения закона никаких прав на это не имеет.
Возникла неслабая такая коллизия. Это ведь все-таки Африка, с ее специфическим родоплеменным мышлением: «Как ты можешь управлять государством, если не в состоянии разобраться со своими женщинами?» Табейн, будучи человеком, не чуждым западной культуры, измучился раздумьями о том, как выйти из сложившейся ситуации – как вдруг…
Февральским днем 2017 года, когда страна готовилась к выборам премьера, на которых Томас Табейн безоговорочно лидировал, его бывшая, Липолело Табейн, решила прогуляться в сопровождении нового кавалера, Тато Сиболлу, которого местные газеты застенчиво называют «другом семьи». И надо же было такому случиться, что из переулка навстречу этой парочке выскочил неизвестный, который сначала произвел шесть выстрелов в бывшую супругу будущего премьера, а два, и все мимо – в ее бойфренда.
Липолело Табейн скончалась на месте, Тато Сиболлу пронесло, а бывший супруг объявил произошедшее «бессмысленным убийством» и «трагическим кошмаром», который – после его избрания премьером – в Лесото больше никогда не повторится.
И все бы закончилось тихо, без скандала, если бы не местный Шерлок Холмс и Мегрэ в одном лице – полицейский комиссар Холомо Молибели. Который откровенно наплевал на исходившие с вершин власти в Лесото советы «глубоко не копать» и вообще спустить дело на тормозах, и бульдожьей хваткой уцепился в это дело.
Отдадим ему должное – он с самого начала отказался от самой простой и очевидной версии – о том, что к произошедшему причастен лично Томас Табейн. И спустя некоторое время получил убедительные доказательства, что заказчицей убийства была никто иная как госпожа Месая Табан, которой надоело ждать развода, а потому она решила несколько ускорить события и, соответственно, поскорее заполучить вожделенный титул «первой леди Лесото», наняв киллера.
Заявления комиссара полиции прозвучали как гром среди ясного неба. Власти Лесото и непосредственное начальство Холомо Молибели поначалу собирались дезавуировать его заявления, списав все на переутомление офицера полиции, но Месая Табан все испортила. Поскольку, после появления в газетах информации об итогах расследования тут же укатила в Южно-Африканскую республику. Для поправки расстроенного здоровья. И уже находясь за пределами Лесото, заявила, что ни о чем не жалеет, а эта стерва Липолело Табейн другой участи не заслуживала.
Правда, план побега у «мисс Лесото-1998» удался лишь частично. Получив ордер Лесото, южноафриканская полиция тут же ее арестовала и доставила на границу, где и передала в руки правоохранительных органов Лесото. А дальше все по обычной процедуре – допрос, признание подозреваемой, освобождение под залог и предстоящий суд.
Тюремный срок Месайе Табан вполне может быть назначен условно – любовь, ревность и все остальные элементы мелодрамы в лучших традициях «мыльных опер» произведут впечатление на присяжных. А вот 80-летний премьер-министр Томас Табейн был вынужден подать в отставку – любовь к темпераментным красоткам, которые почти на пятьдесят лет моложе - зла, за нее иногда приходится платить карьерой.