Синоптики пообещали похолодание
Утром и вечером 8 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются осадки, вечером и ночью местами возможны грозы, северо-западный ветер вечером усилится, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 4-7, днем 8-11 тепла, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 752 до 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью и днем 70-80%.
В районах Азербайджана завтра временами ожидаются дожди, местами мокрый снег и снег. Ночью и утром туман, западный ветер в отдельных местах усилится. Температура воздуха ночью составит 3-8, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-3 градуса мороза.