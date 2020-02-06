Как пишет армянское издание e-press.am, дед убитого в ходе одного из инцидентов 2 декабря 2019 года в Карабах е 21-летнего военнослужащего, езида по национальности Артура Аджамяна готовится перекрыть железнодорожные пути в качестве протеста против того, что обстоятельства смерти его внука не расследуются.

Самоубийства и смерти солдат оккупационной армянской армии в Нагорном Карабах е вызывают серьезное беспокойство в армянском обществе.

Хатив Аджамаян заверяет, что, несмотря на обещание премьер-министра Армении Никола Пашиняна дать ход уголовному делу, никаких существенных изменений не наблюдается.

«Он, как и глава парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян, мягко стелет», - говорит Хатив Аджамян.

В день инцидента огнестрельное ранение получил и военнослужащий Давид Меликбекян. Встретиться с его родителями, сказал дед Артура, до сих пор не удалось. Говорят, Давид в коме, а мать не пожелала выходить на связь.

Следствие по делу еще не завершено. Аджамян жалуется на бездействие правоохранительных органов. Следователь сказал, что на оружии, помимо отпечатков пальцев Артура, есть отпечатки еще трех человек, однако имен он не назвал: «Было семеро. Один из них ранен, один скончался, пятеро живы. Разве эти пятеро не знают, кто в кого стрелял?» - задается вопросом дед убитого армянского солдата.

Следственный комитет заявил, что получившего ранение Меликбекяна еще не допросили, обвиняемых и подозреваемых в деле нет.

«Нам обещали раскрыть это дело. Если нет, мы перекроем железнодорожную линию. Община не встает, ведь я перед ними – не разрешаю.

Несколько дней назад убили парня, выдвинули ту же версию – самоубийство. Люди вышли, Тоноян просил, говорил: не останусь на должности, если не увезете труп (2 февраля родственники в знак протеста пытались привезти труп солдата в Ереван – ред.). Я тоже способен на все, достану труп и отнесу на центральную площадь», - говорит Аджамян.

Семья утверждает, что не получала и не хочет никакой помощи, но хочет знать причину: «Ребенок не вернется, но пусть виновный ответит, не то совершит другое преступление».

Дедушка Артура уверен, что это не первый и не последний такой случай. В армянской армии, по его словам, нет дисциплины, там «хуже, чем в тюрьме».