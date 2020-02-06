Отдел информации 14:00

Одним из кандидатов в депутаты Милли Меджлиса является экономист, глава кредитного отдела Azər-Türk Bank Хады Джафаров. Он баллотируется от Хачмазского избирательного округа N55.

Что сподвигло Хады Джафарова принять участие в предвыборной гонке? По словам самого кандидата, толчком для участия во внеочередных парламентских выборах для него стало выступление президента Ильхама Алиева на церемонии открытия комплекса Asan Həyat в Шемахе, где глава государства выразил надежду на активное участие молодежи в предстоящих выборах, потому что нужны новые лица, новые идеи, новый подход. Несмотря на то, что на агитационную кампанию было выделено всего 22 дня, кандидат за это время успел побывать почти во всех частях города и не оставил без внимания жителей деревень и поселков, относящихся к 55-му избирательному округу города Хачмаз. Хады Джафаров выслушал проблемы, которые накопились у народа, и предложил свои пути развития для данного региона. Стоит отметить, что благодаря активной агитации кандидат превратился в любимца и чуть ли не главного фаворита в своем избирательном округе.

В предвыборную платформу кандидата в депутаты включены вопросы защиты государственных интересов, борьбы с безработицей, развития туристического и сельскохозяйственного сектора, повышения уровня жизни граждан, увеличения количества спортивных школ и секций в регионе, создания благоприятного климата для образования и многое другое. В ходе одного из своих выступлений Хады Джафаров коснулся темы образования: «В современном мире необходимо полагаться на образование, богатые знания и информационные технологии, - заявил экономист. – Высокий процент образованных людей в стране в какой-то степени даже важнее наличия некоторых природных ресурсов. Проблема образования актуальна и для Азербайджана, который динамично развивается в современном мире и стал надежным членом международного сообщества. Не следует забывать, что надлежащая образовательная политика не может осуществляться исключительно по воле и желанию государства. Этот процесс требует единства государства и гражданина, а также солидарности и сотрудничества.