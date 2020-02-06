Как Хады Джафаров стал одним из фаворитов избирательной кампании? Предвыборная чехарда
Одним из кандидатов в депутаты Милли Меджлиса является экономист, глава кредитного отдела Azər-Türk Bank Хады Джафаров. Он баллотируется от Хачмазского избирательного округа N55.
Что сподвигло Хады Джафарова принять участие в предвыборной гонке? По словам самого кандидата, толчком для участия во внеочередных парламентских выборах для него стало выступление президента Ильхама Алиева на церемонии открытия комплекса Asan Həyat в Шемахе, где глава государства выразил надежду на активное участие молодежи в предстоящих выборах, потому что нужны новые лица, новые идеи, новый подход.
Несмотря на то, что на агитационную кампанию было выделено всего 22 дня, кандидат за это время успел побывать почти во всех частях города и не оставил без внимания жителей деревень и поселков, относящихся к 55-му избирательному округу города Хачмаз. Хады Джафаров выслушал проблемы, которые накопились у народа, и предложил свои пути развития для данного региона.
Стоит отметить, что благодаря активной агитации кандидат превратился в любимца и чуть ли не главного фаворита в своем избирательном округе.
В предвыборную платформу кандидата в депутаты включены вопросы защиты государственных интересов, борьбы с безработицей, развития туристического и сельскохозяйственного сектора, повышения уровня жизни граждан, увеличения количества спортивных школ и секций в регионе, создания благоприятного климата для образования и многое другое.
В ходе одного из своих выступлений Хады Джафаров коснулся темы образования:
«В современном мире необходимо полагаться на образование, богатые знания и информационные технологии, - заявил экономист. – Высокий процент образованных людей в стране в какой-то степени даже важнее наличия некоторых природных ресурсов.
Проблема образования актуальна и для Азербайджана, который динамично развивается в современном мире и стал надежным членом международного сообщества. Не следует забывать, что надлежащая образовательная политика не может осуществляться исключительно по воле и желанию государства. Этот процесс требует единства государства и гражданина, а также солидарности и сотрудничества.
На наших встречах с избирателями граждане заявляли, что в этой области они сталкиваются с определенными проблемами. Во многих деревнях нет средних школ или же присутствуют школы, но обучение там проходит до 4-го и 9-го классов. Ученики в этих деревнях должны идти в соседние села, чтобы продолжить свое образование, что вызывает серьезные проблемы, особенно в дождливую и холодную погоду. Преодоление этих длинных расстояний пешим ходом приводит к значительным потерям времени и усталости, а соответственно, падает и уровень образования.
Для решения этой проблемы нет необходимости в полномасштабных средних школах в каждой деревне. Эту проблему можно решить, выделив школьные автобусы, которые могут быть бесплатными, и родители не должны будут доплачивать за это. Из-за этой проблемы многие родители вынуждены приостанавливать обучение, в результате чего дети (особенно это касается девочек) не получают даже среднего образования».
Хады Джафаров родился 18 октября 1990 года в городе Баку. В 1996-2007 годах проходил обучение в школе N1 города Баку. В 2007 году поступил в Азербайджанский государственный экономический университет на факультет коммерции, который окончил в 2011 году. В университете занимался активной общественной деятельностью. Параллельно с обучением с ноября 2008 года начал трудовую деятельность в Kapital Bank, где проработал до декабря 2014 года.
С января 2015 года начал работу в государственном банке Azər-Türk Bank, где работает по сегодняшний день на позиции начальника кредитного отдела. Во время трудовой деятельности участвовал во многих семинарах и получил множество сертификатов. Прекрасно владеет английским и русским языками. Женат.
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