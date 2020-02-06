Китайцам отказали в обслуживании. Из-за коронавируса

Я вчера вылетал из Риги и именно в аэропорту впервые увидел немало пассажиров в медицинских масках. То же самое было в воздушной гавани Стамбула и в конечной точке моего маршрута — в Баку. Только, учитывая масштабы этих двух столичных авиахабов, здесь и пассажиров, и персонала в защитных повязках куда больше. Что греха таить, поддался общей боязни и я — перед вылетом из столицы Латвии купил несколько респираторных марлевых масок.

Сообщения о шествии коронавируса по планете звучат как сводки с полей битвы. Собственно, так оно и происходит — как на войне. Особенно заметно присутствие тревожной атмосферы в местах массового скопления людей на транспортных узлах.

Если говорить о том, что делается по выявлению вируса, например, в Риге, то вот свежий случай: здесь на днях приземлился частный борт, прилетевший из Китая. На нем было 4 пассажира и 4 члена экипажа.

У Латвии нет с Китаем регулярного авиасообщения. Потому наземные службы аэропорта сразу среагировали на этот рейс бизнес-джета. Хотя в Латвии нет пока никакого карантина в связи с эпидемией коронавируса, тем не менее пограничные службы вместе с медиками проводят все необходимые мероприятия по выявлению возможных очагов заболевания.

В случае с этим частным самолетом так и было: люди были опрошены, осмотрены, проверены — у них ничего не обнаружено. Все они переночевали в Риге, самолет заправили на утро и он поднялся в воздух и отправился по своему маршруту.

Но не везде так спокойно и рассудительно ведется контроль за ситуацией. Кое-где борьба с вирусом приобретает временами какие-то уродливые формы.

Чешские медиа только что сообщили, что во вьетнамском ресторане в Праге китайцев отказались обслуживать из боязни смертельного заболевания. И не просто обслуживать — хозяева запретили даже переступать порог этого заведения.

«Чтобы защитить здоровье общественности, - гласило объявление на дверях, - ресторан временно не будет принимать китайских клиентов. Спасибо за понимание».

Записка была написана на чешском и английском языках, она провисела несколько часов, в течение которых ни один гость из Китая здесь не был обслужен.

Кто-то оперативно выложил фото дискриминационного объявления в facebook.

Несомненно, эта публикация вызвала шквал негодующих комментариев в соцсетях. В то же время, чешские медиа, а вслед за ними и другие европейские издания сообщили, что в Чехии за время распространения коронавируса на его наличие были проверены более 50 человек, и ни одного случая заражения не подтвердилось. Та же ситуация в Латвии, в Эстонии, Литве.

Но если с людьми все пока более-менее понятно, то хуже обстоят дела с посылками из Китая и в Китай.

Некоторые компании и почтовые фирмы на время приостанавливают пересылку отправлений. Коснулась эта мера и крупных игроков на мировом рынке — например, Ali express. А это означает, что вероятны немалые убытки. Впрочем, тут очень легко списать все будет на обстоятельства непреодолимой силы, на так называемый форс-мажор. Пока же «фронтовая» обстановка диктует проявлять осторожность и бдительность.