В Китае расследуют смерть врача, предупреждавшего о коронавирусе

Следственная группа центральной комиссии Компартии Китая отправится в Ухань, чтобы расследовать смерть от коронавируса врача Ли Вэньляна, который одним из первых сообщил о вспышке неизвестной пневмонии, однако власти не восприняли его слова всерьез.

"С одобрения Центрального комитета Компартии Китая, центральная комиссия КПК по проверке дисциплины приняла решение направить следственную группу в город Ухань провинции Хубэй для проведения всестороннего расследования ситуации с доктором Ли Вэньляном", - цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Доктор Ли Вэньлян скончался в одной из больниц Уханя в четверг. 30 декабря он написал коллегам о семи подтвержденных случаях тяжелого респираторного синдрома на рынке морепродуктов. Он не знал, что новый коронавирус относится к другому штамму. Пост врача разлетелся в соцсетях, а на следующий день доктора вызвали в полицию и предупредили, чтобы он не делал ложных заявлений. 11 января в своем блоге Ли написал, что у него появились кашель и высокая температура. В последней публикации он подтвердил, что заражен коронавирусом.