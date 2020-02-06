В рамках председательства Германии в Евросоюзе делегация этой страны посетит Баку. Об этом haqqin.az сообщил посол по особым поручениям, уполномоченный МИД Германии по вопросам «Восточного партнерства» Ганс-Юрген Гаймзет.

Как считает Гаймзет, Германия — очень влиятельный политический и экономический игрок не только в Европейском Союзе, но и в мире.

«В рамках нашего председательства мы хотим обсудить с нашими партнерами важные вопросы сотрудничества. Что касается Азербайджана, то вопросов для обсуждения накопилось достаточно много. Сейчас идет работа над стратегическим соглашением между Азербайджаном и ЕС. Кроме того, предстоит обсудить подготовку к июньскому саммиту «Восточного партнерства» в Брюсселе. Хотелось бы понять, как Баку представляет себе проект «Восточное партнерство», так как в период председательства Германии в ЕС Берлин желает внести дополнительные предложения по оживлению работы этой программы», - уточнил немецкий дипломат.