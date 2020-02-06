Анар Гулиев обсудил совместные проекты с послом Нидерландов фото
Накануне председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерланды в Азербайджане Онно Креверса, сообщает пресс-служба Госкомитета.
На встрече стороны обсудили сформировавшееся в последние годы сотрудничество между соответствующими структурами Азербайджана и Нидерландов в сфере усовершенствования городской инфраструктуры и планирования градостроительства, возможности развития сотрудничества и совместные проекты.