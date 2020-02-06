Мамед Эфендиев, отдел экономики 15:00

Haqqin.az не раз отмечал плачевное состояние страхового рынка Азербайджана. Об этом заявил на недавней пресс-конференции и председатель правления Центробанка страны Эльман Рустамов. По его словам, Центробанк совместно со Всемирным банком (ВБ) проведет оценку страхового сектора страны. Основная цель - заполнение пробелов в страховом секторе и дальнейшее развитие этого рынка. Нужно отметить, что для Центробанка это весьма ответственная сфера. До этого страховой сектор долгое время курировала соответствующая служба страхнадзора в составе Минфина. С учреждением в 2016 году Палаты финнадзора эти функции были переданы этой структуре. Но в конце ноября прошлого года указом президента Ильхама Алиева Палата была ликвидирована, а все ее функции были переданы Центробанку. За короткое время до конца года, можно сказать, шел процесс приема-сдачи. Но с нового года главный банк страны основательно взялся за этот сектор, «достижения» которого отрицательно сказываются на всей экономике. Как же намерен улучшить ситуацию Центробанк, ставший новым мегарегулятором всего финансового рынка страны?

По словам Рустамова, в первую очередь, необходимо провести полную оценку всего страхового рынка страны, для чего очень важно воспользоваться большим опытом в этой сфере ВБ. И такую оценку намечено провести уже в этом году. Только после этого, по всей видимости, и возможно строить какие-то серьезные планы, проводить реформы. Ведь сегодня на рынке страхования представлены 22 страховые и одна перестраховочная компании. При этом по итогам 10 месяцев прошлого года суммарные премии страховщиков в Азербайджане превысили полмиллиарда манатов. Страховщиков у нас не так уж и много, но их премии только за десять месяцев составили 570,52 млн манатов, что еще на 7,6% меньше показателя аналогичного периода 2018 года. Правда, сам главный банкир менее критичен, отметив, что в прошлом году были проведены определенные работы по развитию страхового сектора, а также защите прав потребителей в данном направлении. В результате активы страхового сектора выросли на 13%, а страховые выплаты – на 25% по сравнению с показателями 2018 года. И все же главный банкир явно недоволен деятельностью страхового сектора, неспроста закрыл он накануне страховое агентство Star. Центробанк предписал Ассоциации страховщиков Азербайджана снизить агентские комиссии по обязательным видам страхования до 15%. Чтобы понять, почему этот вопрос вообще в последнее время стал предметом острых дискуссий, приведем некоторые сравнения. Страховые и перестраховочные компании в 2018 году потратили около 63,5 млн манатов на комиссионные агентам, что почти на 20% превысило показатель предыдущего года. И на выплаты комиссионных агентам пришлась почти треть, а именно 32% расходов страховых и перестраховочных компаний. За девять месяцев прошлого года расходы страховых и перестраховочных компаний на ведение дел в целом составили чуть более 149,7 млн манатов. Причем 31,7% расходов или 47,3 млн манатов пришлись на выплаты комиссий агентам. На первый взгляд достигнут спад на 6,3% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, но, согласитесь, комиссии страховым агентам не могут составлять треть всех расходов компаний. Конечно, двухкратное снижение комиссий вызовет недовольство опытных агентов и может привести на первых порах даже к снижению сборов компаний. Но надо же учиться работать цивилизованно.