«Они в резиденции вдвоем завтракают. То, что мы с вами не приехали, не успели прилететь к началу, конечно, не очень хорошо, но на рабочий процесс глав государств это никак не повлияло», – сказал Песков журналистам, передает ТАСС.

Самолет с российскими журналистами и частью делегации, который не мог вовремя вылететь из Москвы на переговоры президентов России и Беларуси из-за погодных условий, приземлился в Минеральных Водах из-за сильного дождя и ветра в Сочи. По словам Пескова, решение о том, полетит ли делегация России в Сочи, будет скоро принято, передает РИА Новости.

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи для обсуждения сотрудничества между двумя странами, в том числе интеграционных процессов.