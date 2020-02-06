Руководство «Азеришыг» выслушало жалобы жителей Физулинского района
Сегодня заместитель председателя ОАО «Азеришыг» Рамиль Юсифов принял граждан в Физулинском районе, сообщает пресс-служба акционерного общества.
Согласно информации, на встрече были заслушаны жалобы и предложения граждан по деятельности ОАО «Азеришыг».
Рамиль Юсифов дал распоряжения руководителям соответствующих структур ОАО и начальнику региональной электрической сети оперативно и в соответствии с законодательством решить все вопросы.
Основная часть обращений граждан была решена на месте.
Вопросы, требующие изучения, были взяты на контроль и направлены на оперативное исполнение. Вопросы, не относящиеся к деятельности ОАО «Азеришыг», были направлены в соответствующие структуры.