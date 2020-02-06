Первый дом для предпринимателей в Азербайджане ФОТО
7 февраля в Хачмазе сдан в эксплуатацию первый дом Малого и Среднего Бизнеса (дом МСБ).
В связи с этим, было проведено мероприятие с участием соответствующих государственных органов, предпринимателей, действующих в Губа-Хачмазском экономическом регионе, а также представителей СМИ.
Присутствовавшие на мероприятии министр экономики Микаил Джаббаров, глава Исполнительной власти Хачмазского района Эльнур Рзаев и председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики Орхан Мамедов в своих выступлениях дали информацию о развитии малого и среднего предпринимательства в нашей стране, а также о значении дома МСБ.
Было отмечено, что создание дома МСБ в Хачмазе, будучи продолжением мер государственной поддержки развитию частного сектора страны под руководством президента Азербайджанской Республики, включая малое и среднее предпринимательство, является эффективной платформой для обеспечения предпринимателям беспрепятственного, комфортного и прозрачного доступа к государственным услугам.
Дом МСБ является единым пространством, где для бизнес-субъектов в соответствии с принципами оперативности, вежливости и удобства, основываясь на современные инновации, оказываются услуги государство-бизнес (G2B) и бизнес-бизнес (B2B). Здесь предприниматели смогут получить поддержку в запуске стартап-проектов, разработке бизнес-планов и планов по маркетингу, улучшению бизнес навыков, регистрации предпринимательской деятельности, получению лицензий, доступу к финансовым ресурсам, ведению бухгалтерского учета, оформлению операций по импорту и экспорту, доступу к сетям логистики и инфраструктуры, к внутренним и внешним рынкам, поощрению экспорта и прочим направлениям.
В целом, на начальном этапе в доме МСБ будет предоставляться около 200 G2B и порядка 100 B2B услуг. Здесь также будут функционировать служебные помещения, залы для встреч и конференций. Центр Развития МСБ, функционирующий в доме МСБ, будет поддерживать реализацию бизнес-идей микро, малых и средних предпринимателей посредством многочисленных услуг по консалтингу и тренингу.
Выступавшие предприниматели, подчеркнув роль дома МСБ в своей деятельности, выразили благодарность главе государства за благоприятную ситуацию, созданную для развития частного сектора.
Далее были продемонстрированы видеоролики о доме МСБ и Агентстве.
Сегодня же в Хачмазском доме МСБ состоялось заседание Наблюдательного совета Агентства развития малого и среднего бизнеса. На заседании, прошедшем под руководством председателя Наблюдательного совета, министра экономики Микаила Джаббарова, присутствовали члены Совета: заместители министров налогов, труда и социальной защиты населения, сельского хозяйства, заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, а также президент Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики.
В процессе заседания была предоставлена информация о деятельности Агентства развития малого и среднего бизнеса за 2019-й год, о планах на 2020-й год, а также были проведены дискуссии.