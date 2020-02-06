Отдел информации 16:21

7 февраля в Хачмазе сдан в эксплуатацию первый дом Малого и Среднего Бизнеса (дом МСБ).

В связи с этим, было проведено мероприятие с участием соответствующих государственных органов, предпринимателей, действующих в Губа-Хачмазском экономическом регионе, а также представителей СМИ. Присутствовавшие на мероприятии министр экономики Микаил Джаббаров, глава Исполнительной власти Хачмазского района Эльнур Рзаев и председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики Орхан Мамедов в своих выступлениях дали информацию о развитии малого и среднего предпринимательства в нашей стране, а также о значении дома МСБ.

Было отмечено, что создание дома МСБ в Хачмазе, будучи продолжением мер государственной поддержки развитию частного сектора страны под руководством президента Азербайджанской Республики, включая малое и среднее предпринимательство, является эффективной платформой для обеспечения предпринимателям беспрепятственного, комфортного и прозрачного доступа к государственным услугам. Дом МСБ является единым пространством, где для бизнес-субъектов в соответствии с принципами оперативности, вежливости и удобства, основываясь на современные инновации, оказываются услуги государство-бизнес (G2B) и бизнес-бизнес (B2B). Здесь предприниматели смогут получить поддержку в запуске стартап-проектов, разработке бизнес-планов и планов по маркетингу, улучшению бизнес навыков, регистрации предпринимательской деятельности, получению лицензий, доступу к финансовым ресурсам, ведению бухгалтерского учета, оформлению операций по импорту и экспорту, доступу к сетям логистики и инфраструктуры, к внутренним и внешним рынкам, поощрению экспорта и прочим направлениям.

В целом, на начальном этапе в доме МСБ будет предоставляться около 200 G2B и порядка 100 B2B услуг. Здесь также будут функционировать служебные помещения, залы для встреч и конференций. Центр Развития МСБ, функционирующий в доме МСБ, будет поддерживать реализацию бизнес-идей микро, малых и средних предпринимателей посредством многочисленных услуг по консалтингу и тренингу. Выступавшие предприниматели, подчеркнув роль дома МСБ в своей деятельности, выразили благодарность главе государства за благоприятную ситуацию, созданную для развития частного сектора. Далее были продемонстрированы видеоролики о доме МСБ и Агентстве.