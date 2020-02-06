Банк России снизил ключевую ставку шестой раз подряд

Банк России на первом в этом году заседании совета директоров снизил ключевую ставку шестой раз подряд - на 0,25 п. п., до 6% годовых и допустил возможность ее дальнейшего снижения на ближайших заседаниях. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора, передает ТАСС.

"Совет директоров Банка Рoссии 7 февраля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 6% годовых. Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными. Темпы роста российской экономики увеличились во II полугодии 2019 года", - сообщает регулятор, указывая, "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможноcть дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях".