Шэн Сию, специально для haqqin.az 16:23

Через три недели после первых подвижек в торговом конфликте с США, Китай объявил, что он вдвое снижает недавно введенные штрафные пошлины на целый ряд американских товаров. На международных фондовых рынках – оживление, брызги оптимизма и радующие брокеров графики со растущими вверх индексами. Гонконгский Hang Seng и японский Nikkei 225 выросли на 2,6%, их американский «родственник» Доу Джонс на 1,1%, чуть меньше, но все же прибавил.

А все потому, что министерство финансов в Пекине в четверг, 6 февраля, объявило: пошлины почти на 1700 наименований продукции из США будут уменьшены либо с 10 до 5 процентов, либо с 5 до 2,5 процента. В итоге, послабления коснутся американских товаров на общую сумму в 75 миллиардов долларов, впору той части команды Трампа, что отвечает за имидж президента, выпускать плакаты с изображением своего босса и подписью «я импичмент победил, я Китай уговорил» - шикарно будут смотреться. Пошлины, которые теперь сокращаются вдвое, действуют с 1 сентября 2019 года, а объявленные ныне меры вступают в силу 14 февраля, первая фаза торгового соглашения, с помпой подписанного 15 января нынешнего года в Восточном крыле Белого дома начала приносить результаты. И даже коронавирус американо-китайским договоренностям помешать не смог. Все для того, чтобы, как говорится в заявлении министерство финансов Китая, «повысить доверие рынка, содействовать двусторонним отношениям и помочь росту мировой экономики». Решение Пекина состоялась на фоне серьезных опасений в США того, что из-за коронавируса и связанного с ним карантина в КНР, китайская сторона как минимум – отложит исполнение взятых на себя обязательств. Однако руководство страны демонстративно пошло на снижение пошлин, давая понять, что Китай – способен выполнять соглашения даже в сложной ситуации. Одновременно этим жестом подчеркивая, что ситуация полностью под контролем, чтобы там ни писали по этому поводу в средствах массовой информации.