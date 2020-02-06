В Москве задержали замначальника Генштаба

В Москве задержан заместитель начальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что он заподозрен в особо крупном мошенничестве.

Мужчина был задержан в собственном доме. Затем его доставили к предъявлявшему ему ранее обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества следователю Главного военного следственного управления (ГВСУ).

Арсланов уже дал показания и был доставлен в 235-й гарнизонный военный суд. Здесь ГВСУ СКР планирует ходатайствовать о его аресте на два месяца, мера пресечения будет избрана судом в ближайшее время.