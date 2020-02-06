Оперативное совещание следователей таможни фото
Сегодня в Следственном управлении Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета состоялось оперативное совещание, посвященное итогам 2019 года и предстоящим в 2020 году задачам. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Госкомитета.
В совещании также приняли участие сотрудники Генпрокуратуры, Минюста, Минналогов и сотрудники управления надзора над исполнением закона при осуществлении следственной, оперативной и розыскной деятельности ГТК. Выступивший на совещании начальник Главного оперативно-следственного управления ГТК генерал-майор Масум Расулов рассказал, что в результате инновативных реформ в таможенной сфере, проводимых президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, было создано Главное оперативно-следственное управление ГТК. По его словам, проводимые структурные реформы позволили эффективно управлять борьбой с таможенными правонарушениями.
Начальник управления, подчеркнув, что все сотрудники таможенных органов окружены заботой и вниманием государства, довел до сведения присутствующих информацию о предпринятых шагах по улучшению рабочих условий, социального состояния сотрудников таможни. Масум Расулов также рассказал о том, что отличившиеся сотрудники были награждены руководством страны и Госкомитета.
Масум Расулов, подчеркнув важность дальнейшего усиления мер, предпринимаемых для борьбы с коррупцией и обеспечения прозрачности, рассказал о существующих проблемах и недостатках, а также о мерах по их устранению.
Начальник Следственного управления Ульви Зульфугаров сказал, что возглавляемое им управление за прошлый год расследовало 43 правонарушения, 31 одно из которых носило уголовный характер, а 12 – административные нарушения таможенных правил. В производство были взяты 638 материалов. По сравнению с предыдущим годом на 22% увеличилось количество возбужденных уголовных дел. Также возросло и количество дел, отправленных для рассмотрения в суд.
Затем выступили начальник отдела Следственного управления Эльнур Гурбанов и сотрудник Генпрокуратуры Али Гурбанов, который высоко оценил оперативно-следственную деятельность таможенных органов.
Затем выступил заместитель начальника Главного оперативно-следственного управления ГТК Фикрет Алескерли, который рассказал о том, что важную роль в достижении успешных результатов в 2019 году сыграло сотрудничество с другими правоохранительными органами.