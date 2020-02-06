Отдел информации 16:49

Сегодня в Следственном управлении Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета состоялось оперативное совещание, посвященное итогам 2019 года и предстоящим в 2020 году задачам. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Госкомитета. В совещании также приняли участие сотрудники Генпрокуратуры, Минюста, Минналогов и сотрудники управления надзора над исполнением закона при осуществлении следственной, оперативной и розыскной деятельности ГТК. Выступивший на совещании начальник Главного оперативно-следственного управления ГТК генерал-майор Масум Расулов рассказал, что в результате инновативных реформ в таможенной сфере, проводимых президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, было создано Главное оперативно-следственное управление ГТК. По его словам, проводимые структурные реформы позволили эффективно управлять борьбой с таможенными правонарушениями.

Начальник управления, подчеркнув, что все сотрудники таможенных органов окружены заботой и вниманием государства, довел до сведения присутствующих информацию о предпринятых шагах по улучшению рабочих условий, социального состояния сотрудников таможни. Масум Расулов также рассказал о том, что отличившиеся сотрудники были награждены руководством страны и Госкомитета. Масум Расулов, подчеркнув важность дальнейшего усиления мер, предпринимаемых для борьбы с коррупцией и обеспечения прозрачности, рассказал о существующих проблемах и недостатках, а также о мерах по их устранению.