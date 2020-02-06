Изучай иностранные языки с Azercell

Лидер на местном рынке мобильной связи Azercell Telekom в очередной раз обогащает свой портфель цифровых продуктов. Компания Azercell, нацеленная обеспечить доступное пользование безлимитными возможностями передовых технологий, представляет виртуального учителя для изучения иностранных языков - мобильное приложение Busuu.

На сегодняшний день Busuu с аудиторией более 90 млн пользователей входит в топ 10 лучших мобильных приложений, представляющих аналогичный контент. Приложение позволяет одновременно изучать 12 языков (английский, русский, итальянский, немецкий, французский, испанский, португальский, китайский, японский, турецкий, арабский и польский), совершенствовать знания по грамматике, ускоренно развивать письменные навыки, восприятие на слух и разговорную речь с помощью специально подготовленных заданий, улучшить языковые навыки при помощи новых друзей в социальной сети Busuu и получить международный сертификат McGraw-Hill. Еще одно преимущество услуги заключается в том, что после регистрации определяется текущий уровень владения языком каждого студента, и он зачисляется в соответствующую учебную группу.

Приложение, доступное как для операционных систем iOS, так и Android, можно скачать соответственно из App Store или Play Store. Подписка на ежедневный пакет стоит 0.20 AZN, в то время как на месячный - 3 AZN. Подключиться к услуге очень просто: достаточно набрать на экране смартфона *696#YES для подписки на ежедневный пакет и *969#YES для ежемесячного пакета.

Приложение "Busuu" теперь доступно каждому с Azercell! Не упусти возможность усовершенствовать языковые навыки с минимальными затратами времени при помощи Busuu!

Для получения дополнительной информации об услуге, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/services/partner_services/busuu/