ЦИК закрыл дорогу в Милли Меджлис еще одному кандидату

Ликвидирована кандидатура в депутаты Мазахира Сафар оглу Шахвеледова. Как передает Report, вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии.

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова сказала, что председатель Исмаиллинского избирательного округа №86 обратился в ЦИК, сообщив о двойном гражданстве Мазахира Сафар оглу Шахвеледова: "Мы провели проверку, и информация подтвердилась".

Позже вопрос был вынесен на обсуждение. В результате обсуждений кандидатура Мазахира Сафар оглу Шахвеледова была ликвидирована.