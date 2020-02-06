В Чечне назвали провокацией нападение на журналистку

Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев заявил, что нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину в грозненской гостинице было спланированной провокацией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Нухажиев выразил уверенность, что произошедшее нападение — провокация, целью которой является нанесение вреда «имиджу Чеченской Республики».

Кроме того, он считает, что она была направлена «против властей республики».

Нухажиев также предположил, что «режиссеры-постановщики», которые организовывают такие «спектакли», «очень хорошо» все спланировали.

По его словам, правоохранительные органы «накажут виновных».