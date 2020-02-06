В Чечне назвали провокацией нападение на журналистку
Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев заявил, что нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину в грозненской гостинице было спланированной провокацией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он назвал данный инцидент неприятным.
Нухажиев выразил уверенность, что произошедшее нападение — провокация, целью которой является нанесение вреда «имиджу Чеченской Республики».
Кроме того, он считает, что она была направлена «против властей республики».
Нухажиев также предположил, что «режиссеры-постановщики», которые организовывают такие «спектакли», «очень хорошо» все спланировали.
По его словам, правоохранительные органы «накажут виновных».