Минтруда окажет поддержку занятости 200 тысяч человек

Органы занятости Министерства труда и социальной защиты населения планируют в этом году увеличить число тех, кто будет обеспечен работой на 30%, доведя его до 130 тысяч человек, а число привлекаемых к профессиональной подготовке – на 40%, доведя его до 5 тысяч человек. Об этом журналистам сказал министр Сахиль Бабаев.

Министр заявил, что наряду с этим предусмотрено расширение охвата программы самозанятости. В этой сфере будет налажено сотрудничество со Всемирным банком.

Министр отметил, что будет расширена и программа привлечение к оплачиваемым общественным работам. В целом же в этом году будет обеспечено привлечение к программе самозанятости 12 тысяч семей и 64 тысяч человек к оплачиваемым общественным работам.

Таким образом, целью органов занятости Минтруда в этом году является поддержка занятости более 200 тысяч человек.