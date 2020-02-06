«Азеришыг» переходит на усиленный режим

В связи с этим ОАО «Азеришыг» перешло на усиленный режим работы, об этом haqqin.az сказал глава пресс-службы структуры Танрыверди Мустафаев.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, погода резко изменится с восьмого по 11 февраля, а с седьмого по восьмое февраля в Баку и на Апшеронском полуострове будет дуть сильный ветер.

«В связи с этим было проведено совещание с участием руководства ОАО «Азеришыг» и сотрудников технического департамента, организована усиленная система работы и дежурства. На собрании также было дано поручение по привлечению дополнительных материалов, машин и механизмов в районы, где ожидается сильный ветер и осадки», - отметил Мустафаев.

Также в сообщении сказано, что по указанию руководства «Азеришыг» в регионах была создана дежурная служба. С учетом возможного роста числа обращений, было принято решение увеличить число диспетчеров «горячей линии -199».

Обращаясь к потребителям, «Азеришыг» уведомляет об опасности в сильный ветер нахождения под высоковольтными линиями электропередачи и доступности аварийных услуг ведомства посредством обращения на круглосуточную «горячую линию -199».