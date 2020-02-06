Сноуден не планирует уезжать из России

Адвокат, представляющий интересы бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена сообщил, что тот не планирует куда-либо уезжать из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Юрист рассказал, что на последней встрече со Сноуденом обсуждалось много вопросов.

«Но вопрос, чтобы куда-то уехать, не стоял. И не может, наверное, стоять, потому что он никуда не собирается уезжать», — сказал Кучерена.

Он также добавил, что сейчас готовит документы на продление вида на жительство в России, которое ранее продлили Сноудену. Срок текущего документа истекает в 2020 году.