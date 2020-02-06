Президент сказал, что никому «крыша» не поможет по следам выступлений президента
Все для предпринимателей, все для предпринимательства. Таков был лейтмотив выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева на конференции, посвященной итогам первого года исполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах. Глава государства дал понять чиновникам всех уровней, что их главная и прямая обязанность помогать предпринимателям, а не препятствовать их деятельности ради своих меркантильных интересов. В то же время президент призвал и самих предпринимателей работать честно и платить только налоги. Ничего, кроме налогов никому не давать, - подчеркнул он.
Сразу следует отметить, что речь идет о четвертой по счету Госпрограмме социально-экономического развития регионов. А эта тема поднималась каждый раз при утверждении и обсуждениях этих программ. Но, признаемся честно, такой принципиальной и критической атмосферы на них ранее не наблюдалось. Не члены правительства рапортовали президенту о проделанной работе, а сами предприниматели и главы ИВ районов страны доверительно говорили главе государства о своих планах и проблемах. Да и глава государства четко поставил чиновникам задачу – предпринимателям надо помогать, а не принуждать их к незаконным действиям. Дошло до того, что он строго предупредил и самих предпринимателей сообщать ему о негативных фактах, с которыми те сталкиваются.
Нельзя сказать, что в Азербайджане предпринимателям не оказывается поддержки на государственном уровне, в том числе и самим президентом, который этот вопрос всегда держит в центре внимания. Тому можно привести много примеров. В оппозиционном лагере в нулевые годы многие упрекали правительство в увлечении инфраструктурными проектами, мол, вложенные в дороги и прочие коммуникации миллиарды лучше потратить на создание производства. А можно ли сегодня представить, какой предприниматель мог бы работать в районах без надежного обеспечения электроэнергией, газом, водой, при отсутствии удобных дорог? Для деятельности заводов, теплиц, ферм, полей, садов государство и провело дороги, электричество, газ, воду. А льготные кредиты? Более 2 млрд манатов выделено предпринимателям под низкие проценты. Фермерам предоставляются субсидии, они освобождены от налогов, за исключением незначительного земельного налога. Государством созданы промышленные зоны, промышленные парки, прочая инфраструктура. Создан механизм поощрения и применены другие стимулирующие факторы. Одним словом, для предпринимателей созданы хорошие возможности.
Но будущее экономики страны, то есть нашего благополучия, зависит от дальнейшего развития предпринимательства, что обязывает правительство внедрять новые формы и расширять масштабы такой поддержки. А это, в свою очередь, накладывает ответственность на предпринимателей.
Президент требует от них быть добросовестными, работать честно, не допускать нарушений, не уклоняться от налогов. Требует, чтобы они полностью выплачивали налоги и не давали ни одного маната никому, никакой структуре, никакому лицу. Потому что их налог обеспечивает жизнь страны, народа. Конечно, большую помощь предпринимателям оказывают и реформы, проводимые в налоговых органах, сейчас они четко знают, каковы правила. А они очень просты - необходимо строить свою работу в соответствии с законодательством, заключать трудовые договоры, не эксплуатировать работников. Но не все предприниматели соблюдают эти простые требования. И глава государства призвал правительство принять меры для устранения таких нарушений и наказывать тех, кто это допускает. Более того, президент напрямую обратился к трудящимся: «не работайте без трудового договора».
Да, предприниматель заинтересован в больших заработках и экономии, но это тоже надо делать честно. Нельзя не оформлять с работниками трудовые договоры, не указывать в полном объеме зарплату, заставлять их работать больше положенных восьми часов, идти на прочие уловки. Ведь это отразится на пенсии и медицинской страховке. И государство им должно помочь, что отразится на темпах развития экономики страны. Поэтому предприниматели должны выплачивать налог, соблюдать все законные требования и быть ответственными. А более состоятельные из них должны осознавать и свою социальную ответственность – не допускать необоснованного сокращения работников и оставлять целые семьи без средств к существованию. Тут можно брать пример с государства, которое все большему числу граждан оказывает адресную социальную помощь.
Сегодня уровень бедности в стране составляет 4,8%, безработных и бедных становится все меньше, но по указанию президента Алиева растет число получающих адресную социальную помощь. Более того, глава государства призвал применять новые критерии, чтобы в стране не было бедных вообще. И как на этом фоне можно оправдывать предпринимателя, который увольняет человека, чтобы заработать на 5 манатов больше. Должна быть ответственность перед государством, народом и законом.
В этом свете особое значение приобретает и борьба с теневой экономикой. Глава государства призвал полностью разрушить сговор госчиновника, закрывающего глаза на что-то, и предпринимателя, делающего это. По его словам, сегодня государство не закрывает глаза на это. Но и предприниматель должен на все 100% вывести свой бизнес из тени. Правда, государство, центральные исполнительные органы осуществляют этот процесс постепенно. Нельзя забывать, что те, кто делают это, работали так на протяжении десятилетий - и в советское время, и в период независимости. Они привыкли к этому, но это не может продолжаться без конца. К тому же, в Азербайджане масштабы теневой экономики достигли невыносимой степени, что признает и президент.
И борьба с ней ведется. Только в прошлом году налоговые и таможенные органы собрали сверх прогноза более 1 млрд манатов. Раньше эти деньги поступали в чьи-то карманы, а бюджет и граждане страны были лишены их. А обеспечение такой прозрачности позволило государству реализовать масштабную социальную инициативу - эти деньги ушли на зарплаты, пенсии, стипендии, пособия. Конечно, теневой экономике необходимо положить конец, и у правительства свои планы в этой сфере.
Президент страны, не желая сразу идти на крайне жесткие меры, установил переходный период, чтобы люди постепенно к этому привыкли. Но и затягивать период уступок нельзя, и уже в этом году вся экономика должна выйти из тени, все предприниматели должны выплачивать налоги. Таково принципиальное решение главы государства, и никакая «крыша» уже никому не поможет. Уступок не будет.