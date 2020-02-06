Все для предпринимателей, все для предпринимательства. Таков был лейтмотив выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева на конференции, посвященной итогам первого года исполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах. Глава государства дал понять чиновникам всех уровней, что их главная и прямая обязанность помогать предпринимателям, а не препятствовать их деятельности ради своих меркантильных интересов. В то же время президент призвал и самих предпринимателей работать честно и платить только налоги. Ничего, кроме налогов никому не давать, - подчеркнул он.

Нельзя сказать, что в Азербайджане предпринимателям не оказывается поддержки на государственном уровне, в том числе и самим президентом, который этот вопрос всегда держит в центре внимания. Тому можно привести много примеров. В оппозиционном лагере в нулевые годы многие упрекали правительство в увлечении инфраструктурными проектами, мол, вложенные в дороги и прочие коммуникации миллиарды лучше потратить на создание производства. А можно ли сегодня представить, какой предприниматель мог бы работать в районах без надежного обеспечения электроэнергией, газом, водой, при отсутствии удобных дорог? Для деятельности заводов, теплиц, ферм, полей, садов государство и провело дороги, электричество, газ, воду. А льготные кредиты? Более 2 млрд манатов выделено предпринимателям под низкие проценты. Фермерам предоставляются субсидии, они освобождены от налогов, за исключением незначительного земельного налога. Государством созданы промышленные зоны, промышленные парки, прочая инфраструктура. Создан механизм поощрения и применены другие стимулирующие факторы. Одним словом, для предпринимателей созданы хорошие возможности.

Сразу следует отметить, что речь идет о четвертой по счету Госпрограмме социально-экономического развития регионов. А эта тема поднималась каждый раз при утверждении и обсуждениях этих программ. Но, признаемся честно, такой принципиальной и критической атмосферы на них ранее не наблюдалось. Не члены правительства рапортовали президенту о проделанной работе, а сами предприниматели и главы ИВ районов страны доверительно говорили главе государства о своих планах и проблемах. Да и глава государства четко поставил чиновникам задачу – предпринимателям надо помогать, а не принуждать их к незаконным действиям. Дошло до того, что он строго предупредил и самих предпринимателей сообщать ему о негативных фактах, с которыми те сталкиваются.

Но будущее экономики страны, то есть нашего благополучия, зависит от дальнейшего развития предпринимательства, что обязывает правительство внедрять новые формы и расширять масштабы такой поддержки. А это, в свою очередь, накладывает ответственность на предпринимателей.

Президент требует от них быть добросовестными, работать честно, не допускать нарушений, не уклоняться от налогов. Требует, чтобы они полностью выплачивали налоги и не давали ни одного маната никому, никакой структуре, никакому лицу. Потому что их налог обеспечивает жизнь страны, народа. Конечно, большую помощь предпринимателям оказывают и реформы, проводимые в налоговых органах, сейчас они четко знают, каковы правила. А они очень просты - необходимо строить свою работу в соответствии с законодательством, заключать трудовые договоры, не эксплуатировать работников. Но не все предприниматели соблюдают эти простые требования. И глава государства призвал правительство принять меры для устранения таких нарушений и наказывать тех, кто это допускает. Более того, президент напрямую обратился к трудящимся: «не работайте без трудового договора».

Да, предприниматель заинтересован в больших заработках и экономии, но это тоже надо делать честно. Нельзя не оформлять с работниками трудовые договоры, не указывать в полном объеме зарплату, заставлять их работать больше положенных восьми часов, идти на прочие уловки. Ведь это отразится на пенсии и медицинской страховке. И государство им должно помочь, что отразится на темпах развития экономики страны. Поэтому предприниматели должны выплачивать налог, соблюдать все законные требования и быть ответственными. А более состоятельные из них должны осознавать и свою социальную ответственность – не допускать необоснованного сокращения работников и оставлять целые семьи без средств к существованию. Тут можно брать пример с государства, которое все большему числу граждан оказывает адресную социальную помощь.

Сегодня уровень бедности в стране составляет 4,8%, безработных и бедных становится все меньше, но по указанию президента Алиева растет число получающих адресную социальную помощь. Более того, глава государства призвал применять новые критерии, чтобы в стране не было бедных вообще. И как на этом фоне можно оправдывать предпринимателя, который увольняет человека, чтобы заработать на 5 манатов больше. Должна быть ответственность перед государством, народом и законом.

В этом свете особое значение приобретает и борьба с теневой экономикой. Глава государства призвал полностью разрушить сговор госчиновника, закрывающего глаза на что-то, и предпринимателя, делающего это. По его словам, сегодня государство не закрывает глаза на это. Но и предприниматель должен на все 100% вывести свой бизнес из тени. Правда, государство, центральные исполнительные органы осуществляют этот процесс постепенно. Нельзя забывать, что те, кто делают это, работали так на протяжении десятилетий - и в советское время, и в период независимости. Они привыкли к этому, но это не может продолжаться без конца. К тому же, в Азербайджане масштабы теневой экономики достигли невыносимой степени, что признает и президент.