Ильхам Алиев выделил деньги на новые дороги

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры Габалинского района, сообщает АзерТАдж.

В распоряжении говорится, что с целью строительства нового моста над рекой Бум на втором километре автомобильной дороги Бум-Тиканлы-Абрых, отделяющей 11 населенных пунктов, где проживает 20 тысяч человек населения, от районного центра и других населенных пунктов, и завершения реконструкции двухкилометровой автомобильной дороги, ведущей в поселок Бум, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений (инвестиционные расходы) государственного бюджета Азербайджана на 2020 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 8,9 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.