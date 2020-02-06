Самая большая победа будет отпразднована вместе в Карабахе! предвыборная чехарда, фото, видео
7 февраля завершается продлившаяся 22 дня предвыборная агитационная кампания кандидатов в депутаты на внеочередные парламентские выборы – как у каждого этапа, и у этого тоже есть завершение.
Кандидат в депутаты парламента от 24-го Низаминского 1-го избирательного округа Кенуль Нуруллаева в соответствии со своим предвыборным планом в последний день кампании провела ряд встреч с жителями поселка Кешля, проживающими по адресам: улица М.Агаева, 43, М.Агаева 22, Д.Аслан 14 и П.Фарзалиева 142а, а затем с жителями домов 73,79 и 81, расположенных на улице Нахчиванской.
Советы и благословения аксакалов и акбирчеков, гостеприимство и добродушие молодых братьев и сестер, лица которых излучали надежду, показали то, что она находится на правильном пути.
С невероятным ажиотажем прошла встреча с жителями домов 35,37,39, расположенных по улице Рустамова – проходила она во дворе одного из домов, и ее участником стал специально приглашенный гость, дважды параолимпийский чемпион, получивший ранение в Карабахской войне Ильхам Закиев.
Он призвал избирателей поддержать на предстоящих выборах Кенуль Нуррулаеву, подробно рассказав о том, как много она сделала дел для спортивного сообщества и пропаганды Азербайджана на международной арене, отметив следующее: «До этого дня Кенуль ханум одержала немало побед, не сомневаюсь и в том, что она вновь победит спустя 2 дня. Избрание Кенуль ханум депутатом будет считаться и вашей победой. Мечтаю, чтобы в самом скором времени мы отпраздновали и историческую победу в решении нашего общего горя – Карабахской проблемы.
Затем Кенуль Нуруллаева выступила с речью: «За последние недели я встретилась с тысячами людей, чьи поддержка, искренность, молитвы и получаемая от людей энергия еще больше усилили во мне веру в то, что выбранный мной путь правильный. Буду скучать по этим встречам, так как за эти 22 дня очень привязалась к вам всем. Сейчас я чувствую себя членом семьи всех, кто живет на этой территории. Надеюсь, что в будущем нас ждет множество встреч и я встречусь с вами уже как депутат. Моя мечта, взявшись за руки с вами, осуществлять дела, которые принесут большие успехи не только Низаминскому району, но и с каждым днем все более развивающемуся Азербайджану. Выражаю каждому в отдельности свою благодарность».
В завершении, пользуясь случаем, К.Нуруллаева пожелала успехов всем достойным, честным, трудолюбивым и, что самое главное, тем, кто по-настоящему сможет стать народным избранником кандидатам. Также кандидат в депутаты пожелала народу открытых и честных выборов и успехов новому парламенту!
Более подробно о баллотирующейся в парламент Кенуль Нуруллаевой можно узнать на ее официальных страницах в социальных сетях Facebook и Instagram и видеохостинге YouTube.
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