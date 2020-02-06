Тамилла Алиева 18:39

7 февраля завершается продлившаяся 22 дня предвыборная агитационная кампания кандидатов в депутаты на внеочередные парламентские выборы – как у каждого этапа, и у этого тоже есть завершение. Кандидат в депутаты парламента от 24-го Низаминского 1-го избирательного округа Кенуль Нуруллаева в соответствии со своим предвыборным планом в последний день кампании провела ряд встреч с жителями поселка Кешля, проживающими по адресам: улица М.Агаева, 43, М.Агаева 22, Д.Аслан 14 и П.Фарзалиева 142а, а затем с жителями домов 73,79 и 81, расположенных на улице Нахчиванской.

Советы и благословения аксакалов и акбирчеков, гостеприимство и добродушие молодых братьев и сестер, лица которых излучали надежду, показали то, что она находится на правильном пути. С невероятным ажиотажем прошла встреча с жителями домов 35,37,39, расположенных по улице Рустамова – проходила она во дворе одного из домов, и ее участником стал специально приглашенный гость, дважды параолимпийский чемпион, получивший ранение в Карабахской войне Ильхам Закиев. Он призвал избирателей поддержать на предстоящих выборах Кенуль Нуррулаеву, подробно рассказав о том, как много она сделала дел для спортивного сообщества и пропаганды Азербайджана на международной арене, отметив следующее: «До этого дня Кенуль ханум одержала немало побед, не сомневаюсь и в том, что она вновь победит спустя 2 дня. Избрание Кенуль ханум депутатом будет считаться и вашей победой. Мечтаю, чтобы в самом скором времени мы отпраздновали и историческую победу в решении нашего общего горя – Карабахской проблемы.